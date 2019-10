Owen (pol)Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bei einem Unfall am Freitagabend in der Schießhüttenstraße in Owen verursacht. Gegen 17.40 Uhr kam es laut Polizei zum Streifvorgang auf Höhe den Tennisplätzen zwischen dem 79-jährigen Fahrer eines roten Pkw VW Golf und dem bislang unbekannten Lenker eines blauen Kleinwagens, der sich über die "alte Dettinger Straße" in Richtung Dettingen/Teck unerlaubt entfernt hatte. Das blaue Fluchtfahrzeug, von dem der Kennzeichenteil VB-VK abgelesen werden konnte, dürfte auf der kompletten Fahrerseite beschädigt sein. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter der Tel. 07021/5010 um Zeugenhinweise.