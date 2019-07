Leinfelden-Echterdingen (pol)Am Freitagnachmittag hat ein Fahrzeuglenker in Echterdingen einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Zwischen 12.35 Uhr und 15.00 Uhr war der Unfallverursacher laut Polizeiangaben auf der Zaunackerstraße unterwegs und hat dort vermutlich einen Rangiervorgang durchgeführt. Hier war ein Pkw Opel Mokka am Fahrbahnrand geparkt. Am geparkten Fahrzeug wurde der Kotflügel abgerissen, vom Unfallverursacher blieben blaue und orangene Farbantragungen zurück. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von circa 6 000 Euro zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass es sich um ein größeres Verursacherfahrzeug gehandelt hat. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0711/70913 zu melden.