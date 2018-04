Anzeige

Esslingen (pol)Gegen einen 29-jährigen Esslinger ermittelt das Polizeirevier Esslingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der Palmstraße ereignet hat. Der Esslinger soll nach Polizeiangaben gegen 18.15 Uhr mit seinem Smart, vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit, rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt zwischen den Gebäuden 33 und 35 ausgefahren sein. Dabei krachte er in die hintere rechte Seite eines Mazda der genau in diesem Moment auf der Palmstraße an der Grundstückausfahrt vorbei fuhr. Während der 57-jährige Fahrer des Mazdas anhielt, flüchtete der Smart-Fahrer zunächst, obwohl er einen Schaden von etwa 4.000 Euro angerichtet hatte. Wenig später kam er dann zu Fuß zurück zur Unfallstelle und soll dann sofort den 57-Jährigen äußerst aggressiv angegangen sein und diesen gegen die Brust geschlagen haben, bevor er sich dann erneut zu Fuß entfernte. Im Rahmen der sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung konnte sein erheblich unfallbeschädigter Smart in der Straße Am schönen Rhein, unweit der Unfallstelle, festgestellt werden. Auch der 29-jährige, mutmaßliche Fahrer konnte wenig später ermittelt werden. Der Esslinger, der mit einer blauen Trainingsjacke bekleidet war, streitet bislang jegliche Beteiligung an dem Unfall und der nachfolgenden Auseinandersetzung ab. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde nicht nur sein Führerschein sondern auch sein Smart zur kriminaltechnischen Untersuchung beschlagnahmt. Das Polizeirevier Esslingen sucht nun nach Zeugen, die den Unfall und die nachfolgenden Handgreiflichkeiten beobachtet haben und Angaben zum Fahrer machen können. Telefon 0711/3990-330.