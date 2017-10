Anzeige

Plochingen (pol) - Nach einem dunklen Kleinwagen, ähnlich einem VW Golf oder Seat, fahndet das Polizeirevier Esslingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der K 1211 ereignet hat. Ein 68-jähriger VW Passat-Fahrer war nach Polizeiangaben gegen 19.40 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Plochingen unterwegs. Etwa 500 Meter nach dem Kreisverkehr kam ihm der dunkle Wagen entgegen, der plötzlich über die Leitlinien hinweg auf die Gegenfahrbahn fuhr. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, zog der Passat-Fahren seinen Wagen nach einer Notbremsung nach rechts. Dabei prallte er zunächst gegen den Bordstein und anschließend in die Leitplanken. Der entgegenkommende Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Der Unfall ist möglicherweise vom Fahrer eines hinter dem Passat fahrenden Fahrzeuges beobachtet worden. Der Fahrer dieses Autos wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.