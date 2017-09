Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mountainbike-Fahrer am Sonntag schwer verletzt worden ist. Der 56-Jährige befuhr gegen 11.45 Uhr mit zwei weiteren Mountainbikern den Bundeswanderweg von Steinenbronn herkommend in Richtung Musberg. Etwa 100 Meter nach einer leichten Linkskurve näherte sich das Trio einer Familie, bei der ein etwa fünf Jahre alter Junge auf seinem Kinderfahrrad unterwegs war.

Da der Bub sehr unsicher fuhr, bremsten die Männer ab. Dies bemerkte der 56-Jährige vermutlich zu spät und streifte mit seinem Vorderrad am Hinterrad des Vorausfahrenden. Der Mann stürzte über den Lenker auf den asphaltierten Weg und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Polizei sucht insbesondere die Familie, die zum fraglichen Zeitpunkt auf dem Bundeswanderweg unterwegs war.