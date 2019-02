Anzeige

Schlaitdorf (pol)Kurz vor der Aichtalbrücke wurde am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr, einem 38-jährigen Slowenen seine Müdigkeit zum Verhängnis. Der Fahrer eines Kleintransporters schlief nach eigenen Angaben kurzzeitig am Steuer ein und kam mit seinem Peugeot nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der Transporter schanzte über die Leitplanke, wobei die komplette Hinterachse sowie die Ölwanne abgerissen wurden. Nach weiteren 50m endete die Fahrt im Grünstreifen. Glücklicherweise konnten der 38-jährige Fahrer sowie sein Beifahrer unverletzt das Fahrzeug verlassen. Durch die Feuerwehr wurden die durch die Betriebsflüssigkeiten verschmutzte Fahrbahn sowie der Grünstreifen gereinigt. Vertreter des Umweltschutzamtes waren ebenfalls vor Ort.

Der Kleintransporter wurde mit größerem Aufwand durch ein Unternehmen geborgen. Hierzu musste teilweise der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam im Feierabendverkehr zu größeren Verkehrsbehinderungen. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis ca. 18:30 Uhr hin. An dem Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro und an der Leitplanke ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.