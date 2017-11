Anzeige

Großbettlingen (pol) - Zu einem Verkehrsunfall mit größeren Verkehrsbehinderungen ist es am Nachmittag des Freitags auf der B 313 bei Großbettlingen gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen befuhr gegen 15.20 Uhr ein 20-Jähriger aus Nürtingen die B 313 mit seinem Fahrzeug von Grafenberg in Richtung Nürtingen. Auf Höhe Großbettlingen, kurz vor der Einmündung der Albstraße, überholte der 20-Jährige über die dortige Abbiegespur ein

langsam fahrendes Pannenfahrzeug. Beim Wiedereinscheren vor der nahenden Verkehrsinsel geriet der Mercedes, laut Polizei, auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Im weiteren Verlauf geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 37-Jährigen

aus Göppingen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher, der 37-Jährige und seine 35-jährige Beifahrerin leicht verletzt und wurden zur ambulanten Behandlung in eine Klinik

eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt etwa 43.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die B 313 war während derUnfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es kam im Feierabendverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.