Ostfildern (pol) Nach einer Schlägerei am Mittwochabend in der Plochinger Straße sehen drei Männer nun unter anderem Strafanzeigen wegen Körperverletzung entgegen. Kurz vor 21 Uhr war es im Freien vor einem Lokal zwischen einem 37 und zwei 29 und 56 Jahre alten Männern zu Streitigkeiten gekommen, die in eine handfeste Auseinandersetzung mündete, bei der die Fäuste flogen. Eine hinzukommende Streifenwagenbesatzung konnte die Beteiligten nur mit Mühe trennen.

Dem 37-Jährigen mussten Handschließen angelegt werden, bevor er vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weil er auch dort randalierte und wie zuvor schon die Polizeibeamten auch das Klinikpersonal beleidigte, nahm die Polizei den noch immer aggressiven Mann schließlich in Gewahrsam.