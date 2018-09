Anzeige

Nürtingen (pol) Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Pkw VW-Multivan den Lindenplatz von der Wendlinger Straße kommend in Richtung Stuttgarter Straße. Beim Rechtsabbiegen in die Stuttgarter Straße erlitt der 49-Jährige nach eigenen Angaben einen heftigen Hustenanfall und verlor die Kontrolle über seinen VW-Multivan. Das Fahrzeug überquerte 3 Fahrstreifen, überfuhr den gegenüberliegenden Bürgersteig und prallte dort gegen einen Lichtmast. Der Lichtmasten kippte nach hinten weg und beschädigte das Dach eines dahinter stehenden mehrstöckigen Gebäudes. Der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim 49-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von über einem Promille. Der Führerschein wurde in Verwahrung genommen. An dem Pkw VW-Multivan entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Der Schaden an der Laterne sowie an dem Dach des Gebäudes beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Zur Überprüfung vom Dach des Gebäudes war die Feuerwehr Nürtingen mit einer Drehleiter im Einsatz.

Hinsichtlich des beschädigten Lichtmast war ein Vertreter der Stadtwerke Nürtingen vor Ort.