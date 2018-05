Anzeige

Lenningen (pol) Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr, versuchte ein 54-jähriger mit seinem Jeep in eine Parklücke einzuparken. Hierbei streifte der Hänger des Autos einen am Fahrbahnrand abgestellten Wagen, wie die Polizei schreibt.

Im Anschluss bog der 54-Jährige in eine Seitenstraße ein und parkte das Fahrzeuggespann gegenüber seiner Wohnung ab. Der Jeep-Fahrer wurde noch von zwei Zeugen auf den Unfall angesprochen, verschwand jedoch ins Haus. Der alkoholisierte 54-jährige konnte dann bei einer Wohnungsdurchsuchung im Heizungskeller aufgefunden werden. Dort hatte er sich hinter einem Boiler versteckt.

Ein Fluchtversuch konnte durch die eingesetzten Beamten vom Polizeirevier Kirchheim/T. unterbunden werden. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von knapp einem Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein des 54-Jährigen beschlagnahmt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.