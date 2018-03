Anzeige

Ostfildern-Nellingen (pol) - Ein Leichtverletzter und zwei wirtschaftliche Totalschäden sind die Bilanz eines Auffahrunfalles, der sich am Freitag gegen 19.00 Uhr ereignet hat. Der 47 jährige Fahrer befuhr, laut Polizei, mit seinem Fahrzeug die L 1202 von Nellingen in Richtung ES-Zollberg und fuhr kurz vor der Überführung "Berkheimer Straße" auf das verkehrsbedingt wartende Auto eines 45 Jährigen auf. Dieser wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 10 000 Euro geschätzt.