Neckartenzlingen (pol) - Noch Unbekannte haben, nach Angaben der Polizei, in der Zeit zwischen Dienstag 18 Uhr, und Mittwoch sieben Uhr, an der Realschule in den Auwiesen mit Steinen zwei Fensterscheiben eingeworfen. Da das Objekt nicht betreten wurde, muss von reinem Vandalismus ausgegangen werden. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07127/32261 entgegen.

