Esslingen (pol) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, haben Unbekannte im Parkhaus Beim Bahnhof in der Berliner Straße elf Leuchten beschädigt und einen Schaden von mindestens 1.200 Euro angerichtet. Die Vandalen zerstörten in der Ebene G die Abdeckungen und Leuchtmittel der abgehängten LED-Deckenleuchten und rissen die in einem Kabelkanal liegende Stromleitung auf einer Länge von knapp 30 Metern herunter. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Esslingen unter 0711/3990-330 entgegen.

