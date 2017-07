Filderstadt (pol) - Eine 32-jährige Frau und ihr sechsjähriger Sohn sind am Freitagmorgen gegen 10.15 Uhr von einem Pkw angefahren worden, teilte die Polizei mit. Ein 66-Jähriger Mercedesfahrer kam aus der Rosenstraße und hielt an der Einmündung in die Bernhäuser Hauptstraße an, um dann geradeaus in Richtung Aicher Straße weiterzufahren. Als er wieder anfuhr, überquerten Mutter und Sohn gerade von rechts nach links die Fahrbahn. Beim Anfahren erfasste der Pkw beide Fußgänger, die zu Boden stürzten. Während die Frau verletzt wurde und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde, blieb das Kind unverletzt. Der an dem Mercedes entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

