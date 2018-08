Anzeige

Neckartailfingen (pol)Nach einem älteren silber-grauen VW Golf oder VW Polo mit Esslinger Kennzeichen fahndet das Polizeirevier Nürtingen, nachdem dessen Fahrerin am Donnerstagmorgen auf dem Fußgängerüberweg Bahnhofstraße/Reutlinger Straße eine Frau mit Kinderwagen angefahren hat und danach geflüchtet ist. Wie die Polizei berichtet, wollte die 27-jährige Mutter gegen zehn Uhr mit ihrem Kinderwagen auf dem Fußgängerüberweg die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte überqueren. Als sie sich bereits auf dem Zebrastreifen befand, kam aus Richtung Ortsmitte der silber-graue VW und bog ohne anzuhalten oder auf die Fußgängerin zu achten nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei touchierte das Auto den Kinderwagen. Die Mutter konnte diesen gerade noch festhalten, sodass er nicht umgestoßen wurde. Die Fahrerin, die als ältere Frau um die 60 Jahre alt und mit kurzen, dunkelgrauen, gelockten Haaren beschrieben wird, stoppte kurz, drehte das Fenster herunter und sprach die Mutter an. Unmittelbar darauf fuhr sie jedoch weiter die Bahnhofstraße entlang, ohne die erforderlichen Angaben zu hinterlassen. Während das ein Jahr alte Kind im Kinderwagen zum Glück unverletzt blieb, wurde die Mutter leicht verletzt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug und der Fahrerin.