Stuttgart/Dettingen/Teck (pol) - Beamte der Bundespolizei in Stuttgart haben einen 31-Jährigen ermittelt, der im Verdacht steht, am frühen Morgen des 25.09.2017 am Bahnhof Oberlenningen den Lokführer einer Regionalbahn brutal zusammengeschlagen zu haben.

Die umfangreichen Ermittlungen der Bundespolizisten führten dazu, dass der zunächst flüchtige Unbekannte, der gegenwärtig wohnsitzlos ist, identifiziert wurde. Er wird laut Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung zur Verantwortung gezogen werden. Eine Zivilstreife des Polizeireviers Kirchheim nahm den 31-Jährigen am letzten Freitag bei der Adresse der Eltern in Dettingen vorläufig fest. Mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart führten ihn die Beamten der Bundespolizei am nächsten Tag dem zuständigen Haftrichter vor, der den Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Sie verbrachten den Mann im Anschluss in ein Gefängnis.