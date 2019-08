Esslingen (pol) Ein jugendlicher Rollerdieb ist am Mittwochabend nach kurzer Flucht von der Polizei gestellt worden. Der 16-Jährige fiel Polizeibeamten des Reviers Esslingen um 18.45 Uhr in der Olgastraße auf, da er ohne Helm auf einem Motorroller unterwegs war. Die Polizisten, die in Uniform in einem Zivilfahrzeug Streife fuhren, hielten neben dem Zweirad an. Als er angesprochen wurde, erkannte der junge Mann, dass es sich um Polizisten handelte. Daraufhin stieg er ab und sprang in Richtung Schillerpark davon. Ein Beamter nahm zu Fuß die Verfolgung auf, sein Kollege fuhr mit dem Wagen hinterher. Die Flucht ging im Anschluss über die Blumenstraße, durch eine Seitenstraße in die Olgastraße zurück, wo der Jugendliche gestoppt und festgenommen werden konnte. Bei der Festnahme zogen sich der Jugendliche und ein Polizeibeamter leichte Verletzungen zu.

Ermittlungen ergaben, dass der 16-Jährige den Roller zuvor gestohlen hatte. Zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.