Anzeige

Esslingen (pol)Beamte der Landespolizei haben am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr einen 36-jährigen mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizei manipulierte der deutsche Staatsangehörige gegen 20.50 Uhr am Haupteingang des Esslinger Bahnhofs mehrfach an seinem entblößten Geschlechtsteil. Hierbei stellte sich der im Landkreis Esslingen wohnende Tatverdächtige offenbar vor eine 23-jährige Passantin, zu der er bereits kurz zuvor den Blickkontakt suchte. Nachdem im weiteren Verlauf eine größere Personengruppe den Haupteingang betrat, soll der Mann von seinen Handlungen abgelassen haben und in Richtung Busbahnhof gelaufen sein, wo ihn die Polizeibeamten antrafen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den mit etwa 0,9 Promille alkoholisierten 36-Jährigen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.