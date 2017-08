Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Durch Zufall haben Ermittler einen mutmaßlichen Drogenhändler im Kreis Esslingen gefasst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war eine Streife am Samstagabend wegen einer Ruhestörung an einen Schulhof in Kirchheim unter Teck gekommen, wo eine Gruppe junger Leute Musik hörte. Als sich Beamte dem Schulhof näherten, kam ihnen der 28-Jährige entgegen und versuchte, davonzurennen. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann so sehr, dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Zuvor hatte er eine Tüte mit Rauschgift weggeworfen. Demnach hatte er etwa ein Kilogramm Marihuana dabei. Zeugen zufolge hatte der 28-Jährige demnach versucht, den jungen Leuten Drogen zu verkaufen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Anzeige