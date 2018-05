Anzeige

Wernau (pol) - Wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen gegen einen 33-jährigen, gambischen Staatsangehörigen. In seinem Wohncontainer einer Flüchtlingsunterkunft in der Köngener Straße waren bei einer Durchsuchung am frühen Dienstagmorgen über 400 Gramm Marihuana sowie mutmaßliches Dealergeld aufgefunden und beschlagnahmt worden, teilt die Polizei mit.

Aufgrund eines Hinweises, wonach der 33-Jährige mit Drogen handeln soll, suchten Beamte des Polizeireviers Kirchheim die Flüchtlingsunterkunft gegen fünf Uhr morgens auf. Bei einer Durchsuchung des Zimmers fanden sie neben mehreren hundert Euro Bargeld und dem Rauschgift, das zum Teil bereits portionsweise abgepackt war, auch typische Dealerutensilien vor. Der 33-jährige Tatverdächtige wurde noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen.