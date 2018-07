Anzeige

Nürtingen (pol/lh)Wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen gegen einen 32-jährigen Deutschen. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Personal- und zeitaufwändige Ermittlungen in der Drogenszene führten die Kriminalbeamten auf die Spur des 32-Jährigen. Er soll einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben und die örtliche Szene mit Drogen versorgt haben.

Aufgrund der Ermittlungsergebnisse wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt, der am Dienstagmorgen, 26.06.2018, vollstreckt wurde. Hierbei konnten in den Wohnräumlichkeiten über 780 Gramm Marihuana, zirka 65 Gramm Amphetamin, mehrere Ecstasy-Tabletten sowie eine geringe Mengen Kokain sichergestellt werden. Weiter fanden die Ermittler mehrere durchgeladene Schreckschusswaffen, einen Schlagring und ein Butterflymesser. Außerdem über 250 Euro mutmaßliches Dealergeld.

Der Beschuldigte wurde am darauffolgenden Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, worauf der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.