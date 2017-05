Leinfelden-Echterdingen (pol) - Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 21-jährigen Tatverdächtigen aus Ravensburg. Dieser steht im dringenden Verdacht, mehr als ein Kilogramm Marihuana beschafft zu haben, um es anschließend gewinnbringend weiterverkaufen zu können.

Bereits am vergangenen Montag, dem 22. Mai 2017, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg auf der A 8 ein Audi durch seine unsichere Fahrweise auf. Wie die Polizei berichtet, lotste diese den Audi an der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen von der Autobahn um den Fahrer, einen 19-jährigen Ravensburger, zu kontrollieren. Nach dem Anhalten flüchtete der 21-jährige Beifahrer aus dem Wagen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen verliefen zunächst erfolglos.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs bestätigte sich nicht nur der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinwirkung gefahren war, im Fahrzeug wurde auch mehr als ein Kilogramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Der 19-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 23 und 25 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Im Laufe der nachfolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass die aufgefunden Drogen mutmaßlich dem flüchtigen 21-Jährigen gehörten, sodass die anderen drei, ebenfalls aus Ravensburg stammenden Männer nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen am Montagabend wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnten.

Am Dienstag meldete sich der 21-Jährige bei der Kriminalpolizei in Ravensburg und stellte sich. Er wurde vorläufig festgenommen und am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht in Stuttgart vorgeführt. Er erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn gegen Auflagen außer Vollzug. Der Beschuldigte, der bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten war, wurde anschließend auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Drogen dauern noch an.