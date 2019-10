Kirchheim/Teck (pol) Einen mutmaßlichen Betrugsversuch hat ein 69-jähriger Kirchheimer am Donnerstagmorgen in der Marktstraße rechtzeitig erkannt. Der Mann war von einem Fahrer eines schwarzen Jeeps mit italienischem Kennzeichen aus dem Fahrzeug heraus angesprochen worden. Der etwa 50 Jahre alte Verdächtige bot seinem potenziellen Opfer drei Lammfelllederjacken mit einem angeblichen Wert von 2.000 Euro zu einem angeblichen Schnäppchenpreis von 500 Euro an. Als fadenscheinigen Grund hierfür gab der Unbekannte an, er sei auf der Messe gewesen und könne die Jacken nicht mit dem Flugzeug transportieren. Als bei dem 69-Jährigen kein Kaufinteresse geweckt werden konnte, stieg der Jeep-Fahrer aus dem Wagen und ging mit den Jacken vermutlich mit dem Ziel, andere Käufer zu finden, in Richtung Innenstadt davon. Er und das Fahrzeug konnten im Zuge der Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Diese Masche mit unterschiedlichsten Warenangeboten ist bekannt und leider auch in Einzelfällen immer wieder erfolgreich. Nach einem Kauf von Jacken, Kochtöpfen, Messern oder anderen Gegenständen stellen die Betrogenen dann fest, dass die Ware nicht einmal den scheinbaren Schnäppchenpreis rechtfertigt. Daher warnt die Polizei davor, sich auf solche Angebote einzulassen. Erst am Dienstagnachmittag war ein Senior ebenfalls in der Innenstadt von Kirchheim mit einer anderen Geschichte um mehrere hundert Euro betrogen worden. Drei Jacken, die dieser Betrüger angeblich als Dank für eine Spende hinterlassen hatte, hatten sich ebenfalls als minderwertig herausgestellt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird geprüft. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt.