Esslingen (pol) Das Polizeirevier Esslingen hat am Dienstagabend einen mutmaßlichen Exhibitionisten geschnappt. Der 24-jährige Tatverdächtige saß der Polizei zufolge gegen 19.15 Uhr zwischen Berkheim und Denkendorf auf einer Bank neben einem Feldweg und masturbierte bei heruntergelassener Hose. Eine 18 Jahre alte Joggerin, die den Mann passierte, bemerkte den Vorfall. Eine alarmierte Streifenbesatzung traf den 24-Jährigen in der Folge noch auf der Bank sitzend an. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.