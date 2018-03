Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Über den Balkon ist ein Unbekannter am späten Mittwochnachmittag, zwischen 16.30 und 18.30 Uhr, in eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Anemonenstraße eingebrochen, meldet die Polizei. Nachdem er vermutlich über ein angrenzendes Dach auf den Balkon geklettert war, hebelte er ein Fenster auf und gelangte so in die Wohnung. Dort durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubladen.

Weil er offenbar nichts Lukrativeres finden konnte, klaute er zwei Spardosen mit Münzgeld. Der Wert der Beute und der zurückgelassene Schaden am Fenster sind noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingenbittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/903770 zu melden.