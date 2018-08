Anzeige

Frickenhausen (pol) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand von zwei Mülltonnen innerhalb eines Pavillons neben einem Altenheim in der Oberen Straße gekommen. Auf den Brand mit starker Rauchentwicklung war ein Mitarbeiter des Altenheims nach Polizeiangaben um kurz vor 4 Uhr aufmerksam geworden und hatte die Rettungskräfte alarmiert. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Frickenhausen, welche mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausrückte, rasch gelöscht werden, so dass lediglich ein Sachschaden von circa 600 Euro entstand. Da vom Brandentdecker in der Nähe des Brandortes außerdem eine verdächtige männliche Person beobachtet worden ist, wurde nach dieser durch mehrere Streifenwagenbesatzungen im Umfeld erfolglos gefahndet. Ob die Person mit dem Brandausbruch in Verbindung zu bringen ist, konnte bislang noch nicht geklärt werden.