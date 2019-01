Anzeige

Lenningen (pol) Am Freitag gegen 21.45 Uhr hat in einem Betrieb in der Daimlerstraße eine Müllpresse gebrannt. Die Polizei vermutet, dass der Brand durch einen technischen Defekt an der Presse ausgelöst wurde. Ermittlungen würden weiter andauern, melden die Beamten.

Die Feuerwehr Lenningen, welche mit 4 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen, bevor die Flammen auf einen angrenzenden Anbau übergreifen konnten. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.