Großbettlingen (pol) - Am Mittwochabend hat eine noch glimmende Zigarette in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nürtinger Straße um kurz vor 22 Uhr den Brandalarm ausgelöst. Ein bislang noch unbekannter Bewohner hatte besagte Zigarettekippe in einen Plastikmülleimer geworfen, dessen Inhalt begleitet von starker Rauchentwicklung zu kokeln begann. Die Feuerwehr Großbettlingen traf zügig am Einsatzort ein und brachte den Mülleimer nach draußen, wo er unproblematisch gelöscht werden konnte. Die Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Nachdem die Feuerwehr die Unterkunft intensiv durchgelüftet hatte, konnten sie zurückkehren.