Kirchheim (pol) - Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwochnachmittag, 17 Uhr, bis Donnerstagmorgen, sieben Uhr, auf dem Gelände der Alleenschule in der Jahnstraße eingedrungen und haben drei Blechmülleimer beschädigt. Wie die Polizei berichtet, traten die Unbekannten die Mülleimer so um, dass diese verbogen wurden und ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Hinweise. Durch die umstürzenden Mülleimer dürfte ein erheblicher Lärm verursacht worden sein, den Anwohner oder Passanten unter Umständen mitbekommen haben.

