Neuhausen/Fildern (pol) Wohl ohne Sachschaden ist am Dienstagabend der Brand einer Mülltonne geblieben. Kurz nach 22 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Esslinger Straße aus, nachdem ein Zeuge das Feuer gemeldet hatte. Durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten an den Einsatzort geeilt war, konnte der brennende Inhalt der Metalltonne rasch gelöscht werden. Warum dieser in Flammen aufgegangen war, ist unbekannt.