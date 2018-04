Anzeige

Esslingen (pol)Leichte Verletzungen hat sich ein 40-jähriger Fahrradfahrer zugezogen, als er am Donnerstagnachmittag von einem Auto angefahren worden ist. Kurz vor 17 Uhr fuhr der Mann nach Polizeiangaben mit seinem Mountainbike von einem Firmenparkplatz quer über die Plochinger Straße, um unmittelbar darauf in die Georg-Deuschle-Straße einzufahren. Ein von dort kommender und nach links in die Plochinger Straße abbiegender 68 Jahre alter VW Touran-Lenker bemerkte den Radler offenbar nicht und erfasste diesen. Zwar konnte der 40-Jährige einen Sturz vermeiden, doch zog er sich Blessuren am linken Fuß und am Rücken zu. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von knapp 1.000 Euro.