Filderstadt (red) - Beim Einfahren von einem geteerten Weg auf das Gelände eines geschotterten Parkplatzes ist ein Motorrollerfahrer am Mittwoch in Bernhausen verletzt worden. Der Vorfall, bei dem der 73-Jährige mit seinem Gefährt stürzte, ereignete sich laut Polizei in der Tübinger Straße gegen elf Uhr. Der Senior erlitt dabei Verletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten. Der Rettungsdienst brachte ihn deshalb in ein Krankenhaus in der Nähe.