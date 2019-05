Reichenbach (pol) Leichte Verletzungen hat eine Motorroller-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Gegen 16.50 Uhr wollte eine 57 Jahre alte Fahrerin eines Ford Kuga vom Parkplatz eines Discounters auf die Ulmer Straße nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen. Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens musste die Autofahrerin kurz anhalten. Als sich eine Lücke bot, fuhr sie langsam an und übersah hierbei die von links kommende, 17-jährige Roller-Lenkerin. Durch die Kollision stürzte die Jugendliche mit ihrem Kraftrad auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.000 Euro geschätzt.