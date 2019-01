Anzeige

Weilheim (pol) Ein Motorroller ist Donnerstagmorgen am Marktplatz in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Die Weilheimer Feuerwehr, die mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort war, löschte den Brand. Den Schaden am Roller schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. Hitze und Qualm zogen auch die Fassade der Bank in Mitleidenschaft, vor der das Fahrzeug geparkt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei setzt die Ermittlungen zur Brandursache fort.