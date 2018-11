Anzeige

Esslingen (pol)Ein Aprilia Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 459 VLX ist in der Zeit von Mittwochabend, 18.30 Uhr, bis Donnerstagmittag, 13.30 Uhr, aus der Esslinger Innenstadt gestohlen worden. Das weiß-rot-schwarze Fahrzeug war nach Angaben der Polizei auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte in der Ulmer Straße abgestellt. Der Roller hat einen Wert von etwa 2.200 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 erbeten.