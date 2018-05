Anzeige

Esslingen (red) - Spurlos verschwunden ist ein Motorroller, der in der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, auf der Straße Steinhalde in Oberesslingen abgestellt gewesen ist. Laut Polizei liegt der Wert des Zweirads bei mehreren hundert Euro, sie vermutet Diebstahl. An dem schwarzen Yamaha-Roller, Typ Stunt 50, war das Versicherungskennzeichen 540 LLN angebracht. Zeugen, die Angaben zum aktuellen Standort des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oberesslingen unter der Telefonnummer 0711/310576810 in Verbindung zu setzen.