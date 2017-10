Anzeige

Esslingen (pol) - Ein 48-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend unachtsam gewesen und hat dadurch einen Unfall verursacht. Dabei wurde eine Motorroller-Fahrerin verletzt. Gegen 19.45 Uhr war der BMW-Fahrer auf der Esslinger Straße in Richtung Ortsmitte Hegensberg unterwegs. Als er nach links in einen Parkplatz einfahren wollte, übersah er die entgegenkommende 53-jährige Frau auf ihrer Vespa. Diese bremste sofort voll ab, verlor dabei aber die Herrschaft über ihr Zweirad.

Die Frau kam zu Fall und rutschte in der Folge gegen die rechte Fahrzeugseite des Autos. Mit dem Rettungsdienst musste die Verletzte nach der Kollision in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Blechschaden von rund 6.000 Euro.