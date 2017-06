Am Mittwochabend ist auf der L1208 im Siebenmühlental ein Motorradfahrer verunglückt. Der 24-Jährige war gegen 20 Uhr von Echterdingen kommend in Richtung Steinenbronn unterwegs. In einer Doppelkurve auf Höhe der Mäulesmühle geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Leitplanke. Dabei zog er sich eine Verletzung im Bereich des Unterschenkels zu und wurde mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Anzeige