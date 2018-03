Anzeige

Köngen (pol) - Am Sonntagmorgen um kurz nach zwei Uhr ist ein 30-jähriger Mann mit seinem Motorrad und einem Sozius auf der ausgebauten B 313 von Nürtingen in Richtung Wendlingen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, war er zuvor bereits einer Zeugin aufgefallen, der die Fahrweise des Motorrades verdächtig vorkam. Auf Höhe der Anschlussstelle Wendlingen, Auffahrt zur BAB 8, kam der Motorradfahrer demnach nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst über eine Sperrfläche und dann in eine Grünfläche. Auf der Grünfläche überfuhr das Motorrad eine Warnbake und kam dann nach einigen Metern zum Liegen. Die Zeugin kam hinzu und rief die Polizei. Die Streife konnte feststellen, dass Fahrer und Sozius unter Alkoholeinwirkung standen und dass der übermäßige Alkoholgenuss auch die Ursache für den Unfall gewesen sein dürfte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Der Fahrer musste aufgrund seiner Verletzungen zunächst im Krankenhaus bleiben.