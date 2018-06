Anzeige

Denkendorf (pol) Ein 49-Jähriger war, laut Aussagen der Polizei, am Donnerstagabend mit seinem Auto um 19.20 Uhr von der Furtstraße in den Kreisel eingefahren. Hierbei übersah er den Motorradfahrer, der bereits von der Deizisauer Straße her in den Kreisverkehr eingefahren war. Durch die Kollision stürzte der Biker auf die Fahrbahn und rutschte einige Meter über den Asphalt. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 3.500 Euro.