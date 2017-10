Anzeige

Esslingen (pol) - Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend gegen 18.15 Uhr zwischen Oberhof und Esslingen bei einem von ihm selbst verursachten Verkehrsunfall verletzt worden. Der Biker überholte, wie die Polizei berichtet, auf einer geraden Strecke mehrere Fahrzeuge.

Kurz vor Beginn einer Rechtskurve geriet seine Suzuki auf dem Mittelstreifen ins Schlingern, woraufhin er mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Der Motorradfahrer stürzte und blieb schließlich in einer Wiese rechts der Fahrbahn liegen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine nahe Klinik gebracht und dort zunächst zur Beobachtung aufgenommen. Sowohl am Auto, als auch am Motorrad des 28-Jährigen dürfte Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 15.000 Euro entstanden sein. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Esslingen war aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz.