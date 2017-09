Anzeige

Esslingen (pol) - Die Vorfahrt einer Motorradfahrerin hat am Dienstagvormittag ein 79-jähriger Autofahrer missachtet.

Mit seinem Mercedes war er um 9.25 Uhr von der Weinstraße in die Obertürkheimer Straße eingefahren. Die in diesem Moment auf der Vorfahrtsstraße von links kommende 16 Jahre alte Yamaha-Fahrerin hatte er offenbar übersehen. Die Jugendliche erkannte die gefährliche Situation, bremste ab und leitete ein Ausweichmanöver ein. Zwar konnte sie dadurch einen Zusammenprall mit dem Auto verhindern, doch kam sie bei dem Fahrmanöver zu Fall. Durch den Sturz erlitt sie leichte Verletzungen. Den Schaden an ihrem Zweirad beziffert die Polizei auf rund 3.000 Euro.