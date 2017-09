Esslingen (pol) - Eine 21-Jährige ist bei einem Unfall auf der B10 Höhe Esslingen am Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, leicht verletzt worden. Die Motorradfahrerin war nach Angaben der Polizei in Richtung Stuttgart unterwegs, als ein vor ihr fahrender 43-Jähriger mit seinen Audi vor einer Geschwindigkeitsmessanlage langsamer wurde und auch sie abbremsen musste. Hierbei berührte sie den Bordstein mit ihrer Suzuki so unglücklich, dass sie zu Fall kam und ihre Maschine gegen das Heck des Audis rutschte. Die 21-jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Audi entstand ein Schaden von rund 2000 Euro, an der Suzuki von 3000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

