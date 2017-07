Denkendorf (pol) - Am Samstag gegen 11 Uhr hat einen 66-jährige Autofahrerin beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen und so einen Unfall verursacht wie die Polizei berichtet. Die Fahrerin aus Wendlingen wollte mit ihrem Wagen von einem Tankstellengelände auf die Deizisauer Straße in Denkendorf einfahren als sie den in Richtung Deizisau fahrenden 30-jährigen Motorradfahrer übersah. Nach dem Zusammenstoß kam der 30-jährige Biker zu Fall, wobei er leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.

