Plochingen (pol) - Ein Motorradfahrer hat sich am Samstagmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto mittelschwer verletzt.

Anzeige

Beim Einfahren auf die B10 an der Anschlussstelle Reichenbach/Hochdorf übersah der 50-jährige Ford-Fahrer aus Fellbach gegen 12.40 Uhr den 55-jährigen Motorradfahrer aus Eislingen. Letzterer war mit seiner Yamaha auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Nachdem es zur seitlichen Kollision kam, geriet das Kraftrad ins Schlingern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Motorradfahrer wurde von seinem Gefährt abgeworfen. Erst nach mehreren Metern kam das Motorrad auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Motorradfahrer wurde dabei mittelschwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die linke Fahrspur war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, weshalb der Verkehr nur einseitig vorbeigeleitet werden konnte. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.