Filderstadt (pol) - Weil ein Autofahrer bei einem Wendemanöver nicht aufgepasst hat, ist es am Freitagmorgen in der Industriestraße in Sielminigen zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer gekommen, der dabei leicht verletzt wurde. Der 20-Jährige war um 8 Uhr mit seinem BMW in Richtung Mercedesstraße unterwegs. Dann wollte er wenden, um auf der Gegenfahrbahn einzuparken. Er fuhr deshalb zunächst leicht nach rechts und leitete den Wendevorgang ein, ohne zu blinken und auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierbei übersah er den 47-Jährigen, der sich mit seiner Honda bereits neben ihm befand. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Biker über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Mit einer Verletzung am Fuß musste er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Schaden entstand in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.