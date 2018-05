Anzeige

Frickenhausen (pol) Mit schweren Verletzungen ist ein 45-jähriger Motorradfahrer am Freitagmorgen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er zuvor mit einem Pkw kollidiert und gestürzt war. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seiner Honda gegen 6.50 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und hielt an der Einmündung der Maybachstraße aufgrund einer roten Ampel an. Vor dem Motorradfahrer hatten bereits zwei Pkw gestoppt, unmittelbar vor dem 45-Jährigen stand ein grau-silberner VW Golf. Da die Ampel für die Linksabbieger in Richtung Maybachstraße grün zeigte, entschloss sich der 45-Jährige, doch nach links abzubiegen und scherte aus. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er jedoch den von hinten auf dem Linksabbiegerstreifen heranfahrenden Mercedes eines 29-jährigen und stieß mit dem Pkw zusammen. Anschließend stürzte der 45-Jährige auf die Fahrbahn. An den Fahrzeugen entstand Schaden von circa 3500 Euro. Das Motorrad des Unfallverursachers wurde abgeschleppt. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nun Zeugen des Unfalls. Insbesondere die Fahrerin des stehenden VW Golf, die ihre Hilfe bei der Versorgung des Verletzten angeboten hatte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.