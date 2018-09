Anzeige

Lenningen (red) - Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Samstagabend von Lenningen die Hochwanger Steige gefahren und der Polizei zufolge ohne Beteiligung anderer gestürzt. Warum er zu Fall kam, sei bislang unklar. Der junge Mann verletzte sich so schwer, dass er mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Hochwanger Steige für mehr als 30 Minuten voll gesperrt werden.