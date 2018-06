Anzeige

Ludwigsburg (pol)- Mit schweren Verletzungen musste ein 28-jähriger Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am Montag gegen 14 Uhr auf der Autobahn 8 im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch in einen Unfall verwickelt war. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der junge Mann aus Richtung Karlsruhe und fuhr den rechten Fahrstreifen der Überleitung zur B 27 / Leinfelden-Echterdingen. Am Fahrbahnteiler zur B 27 wurde der Motorradfahrer vermutlich von einem bislang unbekannten Pkw-Lenker abgedrängt. Der 28-Jährige überfuhr daraufhin die Sperrfläche, prallte im weiteren Verlauf gegen einen Aufpralldämpfer und erlitt schwere Verletzungen. Sein Motorrad war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 23 000 Euro. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise zu dem möglichen Pkw-Lenker geben können. Darüber hinaus war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten die Überleitung zur B 27 in Richtung Tübingen bis etwa 15:20 Uhr gesperrt. Dies führte zu einem Stau von etwa zwei Kilometern.