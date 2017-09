Anzeige

Kirchheim (pol) - Infolge eines Fahrfehlers ist ein 43-jähriger Motorradfahrer am späten Samstagabend gegen 21.15 Uhr beim Abfahren von der B 297 in Richtung Aichelbergstraße gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei musste sein nicht mehr fahrtaugliches Motorrad von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An der Maschine entstand ein Schaden in Höhe von zirka 6.000 Euro.